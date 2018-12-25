“Аль-Каїда” готує теракти в Європі: британський міністр попередив про загрозу

Бойовики терористичного угруповання “Аль-Каїда” почали освоювати технічні засоби, які дозволяють збивати пасажирські літаки у Європі.

Дані британських розвідувальних служб показують, що терористи планували використовувати начинені вибухівкою безпілотники.

“Загроза для авіації – реальна, “Аль-Каїда” відроджується, вони провели реорганізацію. У них все більше і більше задумів щодо Європи, вони вже освоїли нові засоби і раніше прагнуть до здійснення атак на повітряний транспорт”, – сказав заступник глави МВС.

Уоллес зазначив, що британський уряд виділив $31,6 млн на програму МВС і міністерства транспорту, метою якої є “забезпечення більшого захисту літаків від дій терористів.

За його словами, загроза тероризму не дає “заснути” британським правоохоронцям, вважати, що вона ліквідована, не можна.