Лукашенко знову публічно нарікає на дії Росії і звинувачує в порушенні обіцянок

За його підрахунками, втрати Мінська в найближчі роки складуть 10,5 мільярда доларів.

Росія відмовляється виплачувати Білорусі компенсацію за проведення в РФ податкового маневру в нафтовій галузі, незважаючи на власні обіцянки.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає його прес-служба.

“І мені особисто, і уряд це не заперечувало, було жорстко обіцяно. “Ми [Росія] ніколи не підемо на погіршення економічної ситуації в Білорусі та ми компенсуємо втрати від податкового маневру”, – розповів Лукашенко.

Він додав, що Білорусь “розуміла і була готова вести переговори”. “І потім раптом все зупинилося. Я хотів би отримати відповідь на запитання: чому зупинилися ці переговори?” – підкреслив президент Білорусі.

За його підрахунками, втрати Мінська в найближчі роки складуть 10,5 мільярда доларів.

Крім того, Росія і Білорусь, всупереч попереднім домовленостям, до цих пір не прийшли до угоди щодо ціни на газ, зазначив президент.

“В середині цього року ми повинні були почати і закінчити до кінця року питання щодо цін на газ (ми в Пітері домовлялися з Володимиром Володимировичем), вирішити питання нафтові у зв’язку з податковим маневром в Російській Федерації. Однак на всі наші пропозиції Росія не пішла, і ці терміни фактично зірвано”, – підкреслив Лукашенко.

За його словами, це питання білоруська делегація збирається підняти на двосторонніх переговорах з Москвою.

Як передає ТАСС, президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко проведуть переговори в Кремлі у вівторок 25 грудня.