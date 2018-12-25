Росія – Білорусь: важкі переговори

Майбутній переговорний процес глав Росії та Білорусії вирішено зробити закритим.

25 грудня в російську столицю завітав білоруський лідер Олександр Лукашенко, у якого запланована зустріч з його російським колегою Володимиром Путіним. З огляду на недавній інцидент, коли Лукашенко в Санкт-Петербурзі досить емоційно і не дуже добре висловився у бік Росії, в Кремлі прийняли рішення провести російсько-білоруські переговори на вищому рівні в закритому від преси режимі.

ЗМІ зможуть зробити кілька протокольних знімків і відеокадрів рукостискання двох лідерів, однак сам переговорний процес пройде за зачиненими дверима. Однак преса і так впевнено вважає, що Лукашенко приїхав до Москви не тільки просити фінансових преференцій, але й вимагати ряду гарантій, що Росія ні за яких обставин не стане зазіхати на білоруський суверенітет. Загалом, з тим, щоб розвіяти всі сумніви і непорозуміння в питаннях Союзної держави.

У той же час, Мінськ за логічною причини однією з ключових тем вважає проблему в частині податкового маневру Росії в нафтовій галузі. Такий маневр, ймовірно, може призвести до підвищення цін на нафту для Білорусі, а також призвести до зменшення надходжень від експортних мит.

Так, в майбутньому році, за підрахунками національного банку Білорусії збитки Мінська можуть досягти близько чотирьохсот мільйонів доларів, а ще через п’ять років всі десять мільярдів.

З цієї причини білоруська сторона, мабуть, і вимагає компенсації, проте недавня «спекотна» дискусія в Петербурзі завела переговорний процес у глухий кут.

До речі, російський прем’єр Дмитро Медведєв, два тижні тому, в ході своєї робочої поїздки в білоруський Брест жоден з документів, які передбачають для Білорусії якісь преференції, не підписав. Також і Антон Силуанов, перший віце-прем’єр РФ, несподівано сторопів Мінськ, що білоруській стороні ніхто і ніяких компенсацій не обіцяв.

ЗМІ очікують, що не менш напруженою дискусія між Мінськом і Москвою розгорнеться навколо газового питання. Зазначимо, що під час наради в Петербурзі Лукашенко просив у Путіна ціну на газ ідентичну до тієї, яку платять росіяни, зокрема, жителі Смоленщини – 70 доларів за одну тисячу кубів, а не 130 доларів, як сьогодні платить Білорусь.

Примітно, що на майбутній рік ціна на газ для Білорусії вже зафіксована на позначці 127 доларів за тисячу кубів, а от з 2020 по 2024 рік можливість торгу все ще закладена.

Очевидно, що в Мінську в цьому питанні розраховують на фактор руху в єдине енергетичне поле, до енергетичного ринку, який за планом в ЄАЕС має сформуватися до 2024 року. У зв’язку з цим, Лукашенко сподівається, що ціна на газ, як для ближнього і ключового союзника буде тільки знижуватися.

Також на порядку денного можуть бути винесені ще кілька тем – російський кредит у розмірі одного мільярда доларів для реструктуризації колишніх боргів, а також зміна механізму по розподілу ввізних мит в простір ЄАЕС. Крім того, Лукашенко емоційно заклопотаний якимись «планами Росії по інкорпорації Білорусії до складу Росії, під виглядом глибокої інтеграції».

Раніше в коментарі російським ЗМІ Лукашенко різко заявляв, що Москва пропонує Мінську певні компенсації, але тільки в тому випадку якщо буде «глибока я інтеграція». Продовжуючи свою думку, він зауважив, що деякі російські політики прямо йому натякають, щоб Білорусь увійшла до складу РФ, на що «бацька» заявив, що «за бочку нафти суверенітет Білорусі не віддасть».

У той же час ряд ЗМІ знайомих з переговорним процесом на вищому рівні відзначають, що білоруський лідер останнім часом занадто емоційно реагує на помилкові і некоректні повідомлення з ЗМІ. У Москві гранично чітко заявляють, що різкі заяви на адресу Росії в плані суверенних питань недоречні, оскільки ніяких сценаріїв інтеграції Білорусі до складу РФ, Кремль, природно, не розглядає.