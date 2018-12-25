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Таїланд легалізував медичну марихуану

25.12.2018

Таиланд легализовал медицинскую марихуануТайці сподіваються, що марихуану повністю легалізують.

Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала використання марихуани в медичних цілях.

“Це новорічний подарунок Національного законодавчого зібрання уряду і тайського народу”, – сказав Сомчай Савангкарн, голова редакційного комітету.

Зазначимо, що наркотики залишаються незаконними і заборонені в більшій частині Південно-Східної Азії. Торговці марихуаною можуть бути піддані страти в Сінгапурі, Індонезії та Малайзії.

Але в Таїланді основний спір з легалізацією пов’язаний із запитами на патент від іноземних фірм.”Ми збираємося вимагати, щоб уряд відкликав всі ці запити до того, як закон набуде чинності”, – сказав Пантеп Пуапонгпан, декан Інституту інтегральної медицини та боротьби зі старінням Рангсита.

Деякі тайські захисники сподіваються, що таке схвалення прокладе шлях для подальшої легалізації марихуани не тільки для медичного використання.

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