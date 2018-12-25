«Це все твоє, ми з цим покінчили»: стали відомі останні слова Трампа Ердогану

Президент США Дональд Трамп заявив президенту Туреччини Реджепу Тайипу Ердогану, що США «покінчили з Сирією», коли вони обговорювали можливий виведення американських військ з країни.

За словами співрозмовника, Ердоган пояснював всі проблеми присутністю США в Іраку і Сирії і дратував Трампа.

«Добре, це все твоє. Ми э цим покінчили», — процитував джерело слова Трампа.

Ердоган і Трамп провели телефонну розмову 14 грудня, американський президент оголосив про своє рішення вивести війська з Сирії 19 грудня.

Президент Туреччини сказав Трампу, що США повинні вийти з Сирії, вказавши на майже повну поразку «Ісламської держави» в країні. Потім Трамп попросив у Ердогана запевнення в тому, що Туреччина продовжить боротьбу з ИГИЛ і переможе терористичну групу.

Високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що Ердоган дав Трампу «слово», що Туреччина покінчить з ИГИЛ.

«У п’ятницю в розмові Ердоган сказав президенту: «насправді, як ваш друг, я даю вам слово», — сказав чиновник.