Експерт спрогнозував різке зростання заборгованостей по оплаті комуналки з-за масових відмов в субсидіях

Українцям масово відмовляють в субсидіях, з-за чого виникне стрімке зростання заборгованості по оплаті комунальних послуг. Про це розповів експерт з питань ЖКГ Олександр Сергієнко у коментарі телеканалу NEWSONE.

“Скільки вони нарахували (коштів на субсидії – ред.) на наступний рік сказати складно. Ці розрахунки не публікуються, але в мільярдах скорочення майже на 18 мільярдів. Тобто в цьому році виділяли 73 мільярда, а в наступному – 55 мільярдів”, – повідомив Сергієнко.

За його словами, основна проблема української соціальної політики – це те, що страждають люди. Виходячи з останніх статистичних даних, що на жовтень минулого року кількість отримують субсидію було близько 6,6 мільйона сімей, а в поточному році – на той же місяць, кількість скоротилася в два рази.

“Це означає, що субсидії просто перестали давати, тому що жорстко закрутили гайки. І робиться це, з допомогою прийомів, як наприклад пункт в правилах надання субсидії – якщо член сім’ї не відноситься до домогосподарству, його доходи все одно належать до доходів сім’ї”, – розповів експерт.

Сергієнко пояснив свій приклад, якщо мама і дочка живуть удвох в квартирі, мама пенсіонерка, а дочка в декреті, то при подачі заяви на субсидію у них вимагають декларацію про доходи подружжя, хоча жінки можуть бути з ними навіть в розлученні. І в кінцевому підсумку субсидії жінкам відмовляють.

“А якщо вони не можуть надати декларації про доходи, то їм автоматично вважається як дві мінімальні зарплати”, – додав він.

Експерт зазначив, що із-за масових відмов у субсидіях і стрімке зростання тарифів заборгованість по оплаті комунальних послуг різко зросте.