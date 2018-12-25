В Україні значно збільшився імпорт товарів з Росії

Експорт українських товарів до РФ скорочується. А зростання імпорту викликане збільшенням закупівель кам’яного вугілля, нафти і нафтопродуктів.

Про це в понеділок, 24 грудня, повідомляє сайт новин «Бізнес.Медіа» з посиланням на дані Державної служби статистики. За підсумками десяти місяців 2018 року експорт товарів скоротився на 7% до $3 млрд.

У свою чергу, за даними Держстату, імпорт товарів з Росії в 2018 році суттєво зріс — на 20,1% до $6,63 млрд.

Україна також наростила споживання російських чорних металів ядерних реакторів, двигунів, обладнання для виробництва, побутової техніки, електричних машин, продуктів неорганічної хімії, органічних хімічних продуктів, паперу і картону.