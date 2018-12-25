Російський депутат побив двох жінок і підлітка після корпоративу

Депутат райради Чемальского району Республіки Алтай побив двох жінок і підлітка після корпоративу. Про це у вівторок, 25 грудня, повідомляють з посиланням на правоохоронні органи регіону.

Інцидент стався 22 грудня в місцевому кафе, після того як парламентарій відмовився оплатити алкоголь.

За даними видання «Новини Гірського Алтаю», керуюча закладом спробувала вплинути на нетверезого чоловіка, однак той почав ображати гостей і побив 40-летнююженщину виступала разом з тим ввечері співачкою. За потерпілих заступився 14-річний родич одного з них, після чого депутат двічі вдарив його по обличчю.