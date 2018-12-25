В Ізраїлі розпустили парламент: що сталося

В Ізраїлі у понеділок, 24 грудня, голови коаліційних партій прийняли рішення про розпуск Кнесету (парламенту) і проведення дострокових виборів.

Як передає newsru.co.il, рішення розпустити парламент 20-го скликання прийнято одноголосно.

“Виходячи з бюджетної та національної відповідальності глави коаліційних партій одноголосно прийняли рішення про розпуск Кнесету і проведенні виборів на початку квітня [2019 року]. Співпраця коаліційних фракцій продовжиться і в передвиборний період”, — сказано в офіційному повідомленні, поширеному після наради керівництва коаліції.

Заплановані парламентські вибори повинні були відбутися в листопаді 2019 року.

Відзначається, що на дострокові вибори в парламент Ізраїлю уряд зважився “на тлі глухого кута, в який зайшли спроби ухвалити закон про призов”.

Мова йде про призов на військову службу ультраортодоксальних євреїв, ініціатором чого став прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він розраховував, що зможе заручитися підтримкою 61 депутата, голосів яких було б достатньо для прийняття цього закону, але цього не сталося.

При цьому в коаліції називають дві нові можливі дати виборів: 2 або 9 квітня 2019 року.