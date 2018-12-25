Повінь – зміна системи

Menu
Close

Нафта прискорила падіння, вартість марки WTI опустилася нижче $45 за барель

25.12.2018

Нефть ускорила падение, стоимость марки WTI опустилась ниже $45 за баррель

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зниження в понеділок, при цьому вартість марки WTI впала нижче $45 за барель вперше з 13 липня 2017 року.

Ціна лютневих контрактів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:49 кв зменшилася на 43 центів (0,8%) – до $53,39 за барель.

Вартість ф’ючерса на BRENT на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на 69 центів (1,51%), до $44,9 за барель.

Нафта дешевшає через побоювання надвиробництва палива на світовому ринку.

Читайте також:   Вам це дуже не сподобається: українців зобов'язали платити ще більше
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *