Суд продовжив арешт майна Максима Березкіна, якого підозрюють у причетності до розкрадання $20 мільйонів «Ощадбанку»

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Солом’янського районного суду, який наклав арешт на майно сина депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна Максима, який підозрюється в причетності до розкрадання $20 мільйонів Державного Ощадного банку.

Про це йдеться в судових матеріалах, передає СВІТ з посиланням на Українські Новини.

Апеляційна скарга була розглянута 20 грудня.

Суд ухвалив рішення залишити в силі арешт майна Максима Березкіна.

Як повідомляли Українські Новини, САП вирішила не оскаржити арешт і заставу для підозрюваних у розкраданні $20 млн Ощадбанку.

Зокрема, двом підозрюваним був обраний альтернативний заставу за 2 мільйони грн, одному — 1,5 мільйона, заступника голови Ощадбанку — 7 мільйонів грн, сину депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна Максиму — 5 мільйонів грн.