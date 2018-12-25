Росія відмовилася що-небудь робити через обвал цін на нафту

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що вище керівництво країни не планує робити будь-яких кроків у зв’язку з обвалом нафтових цін. Слова Пєскова призводить ТАСС.

«Підстав для якихось екстрених нарад немає», — заявив Пєсков, відповідаючи на питання про можливі переговори з керівництвом Саудівської Аравії або контакти в рамках Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Представник Кремля зазначив, що найчастіше характер подібних угод носить відкладений характер, тому причин швидко реагувати на подібні коливання не варто.

Світові ціни на нафту з моменту укладення нової угоди в рамках ОПЕК+ обвалилася більш ніж на 10 доларів. 7 грудня, коли стало відомо про нову угоду про скорочення видобутку нафти, ціни зміцнилися і досягли позначки в 61,67 долара за барель.

Однак через кілька днів вони перейшли до потужного падіння. У понеділок, 24 грудня, світові ціни на нафту падали нижче психологічної позначки в 50 доларів за барель. Торгів у вівторок, 25 грудня, не проходить через католицького різдва, на кінець торгів понеділка барель нафти марки Brent коштував 50,47 долара за барель.