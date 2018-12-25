Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний літак РФ

Деталі інциденту не повідомляються.
Патрульні літаки НАТО помітили в латвійської кордону російський розвідувальний літак.
Про це повідомляють національні збройні сили Латвії в Twitter.
“25 грудня патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем біля кордону Латвії літак Іл-20 ВПС Росії”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.
При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.
У країнах Балтії та Великобританії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків у їх меж Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.