У Грузії від «свинячого» грипу померли дві людини

Кількість хворих зростає, але епідемії поки немає.

У Грузії за кілька днів від наслідків вірусу H1N1, або “свинячого” грипу померли дві людини.

Міністр заявив, що хоча кількість хворих на грип зростає, Грузія не перебуває на порозі епідемії.

“Головне, щоб всі знали симптоми початку грипу та у разі їх прояви відразу ж зверталися до сімейного лікаря. Поки у нас є два дуже сумних випадку, один – в Аджарії, другий вчора стався Кутаїсі”, – сказав Сергієнко.

Генеральний директор Центру з контролю за захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе зазначає, що вірус H1N1 відрізняється особливо тяжкими наслідками.

“Сьогодні вже широко циркулює вірус грипу, штам H1N1, який виділяється особливою агресією, на відміну від торішнього штаму H3… На жаль у нас вже є два випадки смерті, тому ще раз хочу звернутися до населення і закликати бути уважнішими в сезон грипу”, – заявив Гамкрелідзе.

У переважної більшості людей у світі хвороба протікає у вигляді грипоподібного захворювання без ускладнень і проходить через тиждень.

Однак є й важка форма хвороби, яка характеризується швидко прогресуючої первинної вірусної пневмонії. На відміну від бактеріальної пневмонії, ця форма захворювання не чутлива до антибіотиків і при відсутності правильного лікування може привести до летального результату протягом 24 годин після виявлення перших ознак ускладнення.

Симптоми грипу в більшості випадків: підвищення температури, кашель, біль у горлі, нежить, біль у м’язах, головний біль, тахікардія, озноб і слабкість. В окремих випадках можуть бути й нудота, блювання або діарея.