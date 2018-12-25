Скільки буде коштувати вода та опалення в новому році – опубліковані тарифи

Вартість послуг розрізняється в залежності від регіону або постачальника. Урядове видання “Урядовий кур’єр” опублікувало постанови з новими тарифами на опалення та гаряче водопостачання.

Оприлюднені тарифи для 26 постачальників у різних містах України:

Броваритепловодоенергія: опалення – 1479,01 грн/Гкал або 35,01 грн за 1 кв. м; вода – 87,62 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 81,02 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Івано-Франковсккоммунэнерго: опалення – 1312,11 грн/Гкал або 32,28 грн за 1 кв. м (умовно-змінна частина тарифу) і 25760,36 грн/Гкал/рік (умовно-постійна частина тарифу); вода – 82,83 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 76,29 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Зализнычтеплоэнерго (Львів): опалення – 1417,92 грн/Гкал або 31,03 грн за 1 кв. м (умовно-змінна частина тарифу) і 32607,35 грн/Гкал/рік (умовно-постійна частина тарифу); вода – 94,11 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 87,11 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Краматорськтеплоенерго: опалення – 1590,89 грн/Гкал або 47,94 грн за 1 кв. м; вода – 96,25 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 89,01 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Криворіжтепломережа: опалення – 1701,19 грн/Гкал або 80,04 грн за 1 кв. м.

Львівтеплоенерго: опалення – 1468,11 грн/Гкал або 32,15 грн за 1 кв. м (умовно-змінна частина тарифу) і 23913,23 грн/Гкал/рік (умовно-постійна частина тарифу); вода – 95,26 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 87,86 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Мелітопольські теплові мережі: опалення – 1322,17 грн/Гкал або 31,47 грн за 1 кв. м (умовно-змінна частина тарифу) і 24076,94 грн/Гкал/рік (умовно-постійна частина тарифу).

Миколаївоблтеплоенерго: опалення – 1482,50 грн/Гкал або 39,21 грн. за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 80,73 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Миколаївська тепоэлектроцентраль: опалення – 1524,04 грн/Гкал або 37,71 грн за 1 кв. м; вода – 98,95 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 91,44 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Міські теплові мережі (Запоріжжя): опалення – 1481,07 грн/Гкал або 34,56 грн за 1 кв. м; вода – 87,33 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 80,74 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Облтеплокомуненерго (Чернігів): опалення – 1737,61 грн/Гкал або 41,02 грн за 1 кв. м; вода – 103,48 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 95,72 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Полтаватеплоенерго: опалення – 1596,93 грн/Гкал або 35,78 грн за 1 кв. м; вода – 96,71 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 89,54 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Сумитеплоенерго: опалення – 1559,67 грн/Гкал або 43,48 грн за 1 кв. м; вода – 91,37 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 84,42 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Теплоенерго (Дніпро): опалення – 1579,51 грн/Гкал або 43,8 грн за 1 кв. м; вода – 97,39 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 88,19 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Харківські теплові мережі: опалення – 1539,50 грн/Гкал або 39,38 грн за 1 кв. м; вода – 93,22 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 86,32 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

ШП Харківенергоремонт: опалення – 1616,02 грн/Гкал або 44,27 грн за 1 кв. м; вода – 93,73 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 86,54 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Вінницяміськтеплоенерго: опалення – 1375,27 грн/Гкал або 35,24 грн за 1 кв. м (умовно-змінна частина тарифу) і 30464,22 грн/Гкал/рік (умовно-постійна частина тарифу); вода – 90,10 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 83,27 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Міськтепловоденергія (Хмельницький): опалення – 1597,73 грн/Гкал або 52,80 грн за 1 кв. м; вода – 95,32 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 88,38 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Ровнотеплоэнерго: опалення – 1795,53 грн/Гкал або 42,73 грн за 1 кв. м; вода – 105,78 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 97,78 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Хмельницьктеплокомуненерго: опалення – 1480,92 грн/Гкал або 33,85 грн за 1 кв. м; вода – 87,59 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 80,95 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Черкаське хімволокно: опалення – 1423,76 грн/Гкал або 35,64 грн за 1 кв. м; вода – 85,05 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 78,61 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Черкаситеплокомуненерго: опалення – 1606,05 грн/Гкал або 38,40 грн за 1 кв. м; вода – 94,49 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 87,26 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Євро-Реконструкція (Київ): опалення – 1341,53 грн/Гкал або 35,67 грн за 1 кв. м; вода – 80,28 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 74,22 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Технова (Чернігів): опалення – 1598,94 грн/Гкал або 42,23 грн за 1 кв. м; вода – 95,23 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 88,11 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Білоцерківтепломережа: опалення – 1550,83 грн/Гкал або 39,66 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 80,73 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Комэнергосервис (Дніпро): опалення – 781,27 грн/Гкал або 20,36 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (з полотенцесушителем) і 80,73 грн за 1 куб. м (без електроенергії).

Основною причиною підвищення тарифів на тепло стало подорожчання газу з 1 листопада 2018 року на 23,5% – до 8,55 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ і витратами на транспортування і постачання). Зараз тарифи на тепло приведені у відповідність із зміною ціни на газ для 24 з 26 виробників теплової енергії. Питання ціни на газ для населення був ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.