Папа Римський помолився за мир в Україні у своєму різдвяному посланні

Понтифік також попросив світу для Сирії, Ємену, Венесуели, Нікарагуа.

Понтифік також попросив світу для Сирії, Ємену, Венесуели, Нікарагуа, а також завершення конфліктів в Африці і на Корейському півострові.

Крім України, Папа Римський попросив світу для Сирії, Ємену, Венесуели, Нікарагуа, а також завершення конфліктів в Африці і на Корейському півострові.

“Нехай же Господь, який народжується, принесе полегшення дорогий Україні, яка з нетерпінням хоче заново повернути міцний мир, який все ще запізнюється. Тільки з світом, який поважає права кожного народу, країна зможе піднятися після понесених страждань і відновити гідні умови життя для своїх громадян”, – зазначив понтифік.

Раніше президент Петро Порошенко привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем.