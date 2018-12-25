У Білорусі назвали розміщення бази США в Польщі джерелом загрози

У Білорусі вважають, що такі кроки Польщі можуть активізувати зростання напруженості.

Равков вважає, що такі дії можуть стати чинником, що при певних умовах може стати причиною наростання військової небезпеки до рівня воєнної загрози. Він підкреслив, що сторона Білорусі серйозно сприймає заяви Польщі, так як їх втілення “може активізувати подальше зростання напруженості по лінії “Захід – Схід”.

“Очевидно і те, що такі кроки не сприяють зміцненню міжнародної та регіональної безпеки і стабільності”, – додав міністр.