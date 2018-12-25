У Пітері пацієнт розстріляв лікаря і покінчив з собою

Інцидент стався в одному з медичних установ в Центральному районі. Невідомий чоловік звернувся за допомогою, а потім розстріляв працювала з ним співробітницю клініки з двох травматичних пістолетів. Потерпіла вижила, порушено справу про замах на вбивство (частина 1 статті 105 КК РФ).

Як повідомляє «Фонтанка», стрілець прийшов у центр східної медицини «Инсам». Там спеціалізуються на юмейхо – і голкотерапії, а також пропонують «космічні процедури». Чоловік випустив у лікаря три кулі, вона отримала легкі поранення.

За інформацією видання, слідчі перевіряють версію, що у нападника були екстремістські мотиви: у медичному центрі працює багато фахівців з іноземними прізвищами, наприклад, Кім Хван, Легай.