Експерт вважає, що Кремль влаштував би кандидат з таким темним минулим, як у Тимошенко

Про це сказав політичний експерт Олександр Палій, коментуючи заяву російського президента Володимира Путіна про те, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко є лідером президентської гонки, передає СВІТ з посиланням на Gazeta.ua.

«Очевидно, нинішній президент дуже некомфортний для Росії. Він виграє один спір за іншим. Була виграна надзвичайно складна ситуація в угоді про асоціацію, коли Росія через свою агентуру в Нідерландах і референдум заблокувала асоціацію. Порошенко зламав цю ситуацію на користь України. Бачимо, що Порошенко виграв з томосом. Порошенко не заграє з популізмом, завдяки цьому наша економіка три роки зростає. У таких умовах будь-який інший кандидат влаштував би Кремль. Тим більше, кандидат з таким бурхливим і темним минулим, як у Юлі Володимирівни», — розповів експерт.

«У цих словах Путіна я не побачив підтримки Тимошенко. Але вони постійно намагаються акумулювати залишки проросійського електорату в Україні під будь-якого кандидата, окрім нинішнього президента», — додав Олександр Палій.