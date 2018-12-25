Стиснув кулак, вчепився в крісло: Путіна підловили на дивну поведінку на зустрічі з Лукашенком

У Москві 25 грудня почалися переговори між президентом Володимиром Путіним і його білоруським колегою Олександром Лукашенком.

В Youtube оприлюднено фрагмент зустрічі, на якому звертається увага на реакцію лідера Кремля, коли говорить глава Білорусі.

Так, Путін сильно однією рукою тримається за ручку крісла, а іншу стискає в кулак, одночасно президент РФ кілька разів відриває носки черевиків від килима. “Ми з вами глибоко присвячені в ті проблеми і ті питання, які треба сьогодні вирішити”, — відзначає в цей час Лукашенко.

Як відомо, сторони обговорять нюанси, пов’язані з проведеним Росією податковим маневром в нафтовій сфері. Крім того, президенти говоритимуть про комплексі двосторонніх союзних відносин.