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Стиснув кулак, вчепився в крісло: Путіна підловили на дивну поведінку на зустрічі з Лукашенком

25.12.2018

Сжал кулак, вцепился в кресло: Путина подловили на странном поведении на встрече с Лукашенко

У Москві 25 грудня почалися переговори між президентом Володимиром Путіним і його білоруським колегою Олександром Лукашенком.

В Youtube оприлюднено фрагмент зустрічі, на якому звертається увага на реакцію лідера Кремля, коли говорить глава Білорусі.

Так, Путін сильно однією рукою тримається за ручку крісла, а іншу стискає в кулак, одночасно президент РФ кілька разів відриває носки черевиків від килима. “Ми з вами глибоко присвячені в ті проблеми і ті питання, які треба сьогодні вирішити”, — відзначає в цей час Лукашенко.

Як відомо, сторони обговорять нюанси, пов’язані з проведеним Росією податковим маневром в нафтовій сфері. Крім того, президенти говоритимуть про комплексі двосторонніх союзних відносин.

 

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