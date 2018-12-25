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“Немає відносин”: глава МЗС Австрії відхрестилася від Путіна

25.12.2018

’’Нет отношений’’: глава МИД Австрии открестилась от Путина

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль розповіла, які відносини пов’язують її з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами дипломата, він був частим гостем на приватному заході — її весілля, проте з тих пір вони не спілкувалися.

Кнайсль повідомила, що її часто запитують, чи говорила вона з Путіним про інцидент в Керченській протоці. “Я цього не роблю, так як у мене немає з ним робочих відносин. Мова йде не про те, як я оцінюю російську політику, а про те, яка європейська та австрійська позиція щодо Росії”, — уклала вона.

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