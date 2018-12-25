Російські війська знову провокують сили НАТО

Ідентифікували літаки ІЛ-20 ВПС РФ.

Патрульні літаки помітили поблизу морського кордону Латвії в Балтійському морі авіацію військово-повітряних сил РФ.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії.

Зараз вже відомо, що патрульні літаки помітили поблизу кордону країни истребитили російських військ.

“25.12. Патрульні літаки над Балтійським морем на територіальній морського кордону Латвії ідентифікували літаки ІЛ-20 ВПС РФ”, – йдеться в повідомленні.

Разом з тим варто відзначити, що Росія розширила список санкцій щодо фізичних і юридичних осіб України, про що заявив прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв: “Медведєв (прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв – ред.) Розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватись спеціальні обмежувальні заходи”, – йдеться в повідомленні.