«Льодовий душу привіт від Путіна»: У Росії випустили дивний армійський календар

Сам календар на початку статті журналісти назвали «леденить душу різдвяним привітом Захід від Володимира Путіна».

«Очевидно, це було оприлюднено саме в цей час навмисно, щоб познущатися над західними країнами, які відзначають Різдво», — йдеться у публікації.

Фотографія, надрукована на розвороті з календарем на листопад, за словами видання, ображає почуття британців. Вони порахували, що фраза «Корнет — не звання, корнет — покликання» висміює саме їх, оскільки «Корнет» — не тільки протитанковий ракетний комплекс, але і стару назву молодшого чину в британському кінному загоні.

Крім того, росіяни в соціальних мережах самі неоднозначно поставилися до армійського календарем: деякі вважали його дотепним, деякі здивувалися жорстокості і охрестили календар «дурдомом».

«Недоумкуватість вища просто! У Міноборони всі такі?» — поцікавився один з юзерів. Інший зізнався, що відчуває сором, дивлячись на календар.