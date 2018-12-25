У Кремлі назвали підсумки зустрічі Путіна і Лукашенка

За словами першого віце-прем’єра РФ Антона Сілуанова, що країни створять робочу групу, яка й буде вирішувати питання двосторонніх відносин.

Росія та Білорусь створять робочу групу, яка підготує пропозиції щодо подальшої інтеграції двох країн і вирішення спірних питань між ними, про це заявив перший віце-прем’єр, міністр фінансів Росії Антон Силуанов за підсумками зустрічі президентів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

Силуанов розповів, що лідери двох країн під час зустрічі обговорили в тому числі зміни в податковому законодавстві та спільні дії у сфері ціноутворення на енергоресурси.

«У першу чергу, ми обговорювали зміни, які в наступному році будуть відбуватися в податковому законодавстві Росії і наші плани щодо змін у сфері оподаткування нафтогазового сектора», — сказав Силуанов (цитата за «Інтерфаксом»).

За словами першого віце-прем’єра, сторони домовилися «про зближення позицій» в області ціноутворення на енергоресурси.

Силуанов пояснив, що Москва і Мінськ повинні вирішити питання утворення цін на газ і «починаючи з 2020 року» визначитися з пропозиціями по їх формуванню.

При цьому глава Мінфіну не відповів на питання, чи вдалося під час переговорів вирішити питання про компенсацію збитків від податкового маневру, на якій наполягає Білорусь.

В ході зустрічі Путін запросив Лукашенка на спільний обід без участі делегацій двох країн.

«Я пропоную такий порядок: ми послухаємо, як наші колеги працювали, потім дамо можливість делегаціям ще поспілкуватися, а я хочу потім вас ще окремо запросити на обід робочий, передноворічний», — заявив Путін, після чого зустріч продовжилася за закритими дверима.

«На думку спостерігачів, найбільш гострим питанням переговорів стала тема компенсації випадаючих доходів Мінська від податкового маневру, проведеного Москвою. Російську сторону в свою чергу турбує питання періодичних порушень Білорусією митного режиму Союзної держави», — пише ТАСС.