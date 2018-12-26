Порошенко затіяв «воєнний стан» у зв’язку з виборами і заради піару — генерал-розвідник

За час з моменту введення в Україні режиму військового положення ніяких змін у обороноздатності країни не сталося, заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

На його думку, основні позиції в цьому плані повинні були бути відпрацьовані ще в момент початку бойових дій на Донбасі.

Він вважає, що за 30 днів воєнного стану не варто сподіватися на серйозні зміни, а в областях, де воно було введено, відбулося обмеження прав і свобод громадян, а також були застосовані певні обмеження для бізнесу.

«Також знаю напевно, що посольство і Держдеп США розробили інструкцію для громадян Сполучених Штатів, які вирушають в Україну, щоб вони були готові до того, що тут можуть бути вибухи і диверсії, і тут можуть заарештувати і обшукати», — розповів Маломуж.

У цьому зв’язку він зазначив, що введення воєнного стану вже зіграло свою негативну роль.

«Можу стверджувати, що події і в Іловайські, і в Дебальцеве, і в Маріуполі, і в донецькому аеропорту були вагомими підставами для введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях. А події в Керченській протоці не були настільки загрозливим фактором, який міг би служити причиною для введення військового положення. Просто треба було посилити безпеку і оборону Азовського і Чорного морів, а також підвищити рівень боєготовності тих сил, які знаходяться на лінії розмежування. Ці заходи були б достатньо», — вважає генерал-розвідник.

На його думку, влада, приймаючи таке рішення, переслідувала дещо іншу мету — політичні. А саме — це було пов’язано з виборами, а також поліпшенням іміджу президента.

Він також звернув увагу на те, що Кремль активно використовує факт введення воєнного стану в Україні в пропагандистських цілях для нагнітання ситуації, подаючи все так, ніби Україна займає агресивну позицію.

«Все це, в першу чергу, спрямоване для внутрішнього споживання в Росії — їй треба, щоб саме так думали росіяни. Хоча чому Кремль забуває, що саме він був ініціатором конфлікту, саме він почав бойові дії і саме він захопив частину української території», — зазначив експерт.

Маломуж додав, що ряд політиків США, Великобританії, Німеччини та Франції вказують на наявний у цій ситуації політичний аспект.

«Тобто вони розуміють, що Порошенко намагався ввести воєнний стан в тому числі для того, щоб перенести президентські вибори або взагалі їх скасувати. І ці країни зайняли чітку позицію: все, що стосується безпеки — це наша зона відповідальності, але обмеження політичних прав і скасування виборів вони вважають недоцільним. Тому і знайшли половинчасте рішення — ввели військовий стан у десяти областях, а вибори не перенесли», — резюмував військовий експерт.