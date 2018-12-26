Мольфарка розповіла, хто стане президентом України

На президентських виборах, які відбудуться в березні 2019 року, переможе гідний чоловік, який не дасть приводів українцям для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи.

Про це сказала карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко в ефірі ТСН.

Крім того, за її словами, в 2019 році Україну у світі будуть сприймати “цікавою” країною.

“Україну сприйматимуть у світі здоровим, якісним, цікавим державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина”, – зазначила мольфарка.

Також вона сказала, що українська культура буде процвітати в наступному році.

“У нас є багато майстрів, які вийдуть на передній план і будуть себе поводити”, – підкреслила Стеценко.

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Не обійшла стороною провісниця і питань, які хвилюють багатьох. Так, за її словами, державну землю продавати в 2019-му не будуть, а на Україну чекають “довгі реформи по здоров’ю”.