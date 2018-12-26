У Польщі почали торгувати українською мовою

В іноземних автоматах починають торгувати українською мовою, серйозно спрощуючи життя нашим співвітчизникам.

Про це пише Киосксофт. Англійський, німецький, а тепер і українську мову з’явився в інтерфейсах квиткових автоматів у трамваях і автобусах одного з найбільших польських міст — Лодзі. Він знаходиться в 120 кілометрах від Варшави і є центром електронної промисловості Польщі.

За різними оцінками, в ньому проживає до 90 тисяч українців, цим і пояснюється впровадження нашої мови на транспорті. Поляки підрахували, що з 21% покупок квитків, скоєних іноземцями, близько 80% покупок припадає саме на наших людей.

На поточний момент інформацію українською вже можна вважати вже на 737 квиткових автоматах, встановлених у громадському транспорті. При цьому наші люди зможуть побачити рідні букви на 21 стаціонарному автоматі до кінця 2018 року.