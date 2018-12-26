Повінь – зміна системи

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Зіллє чи Укрзалізниця 21 млн. грн. під Новий рік на копію системи «Електронний квиток»?

26.12.2018

Сольет ли Укрзализныця 21 млн. грн. под Новый год на копию системы «Электронный билет»?

Однозначно видно цинічна спроба через філію «Південно-західна залізниця» вивести гроші з Укрзалізниці через компанію «ВИТЕС» під копію власної системи продажу електронних квитків, яка належить Укрзалізниці і встановлена на серверах іншого філії – «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Процедуру корупційної закупівлі пробував заперечувати в Антимонопольному комітеті України розробник діючої системи booking.uz.gov.ua – компанія «УНІТ». АМКУ не став розглядати скаргу по суті і відхилив її.

Згідно інформації з єдиного реєстру судових рішень України, «УНІТ» не зупинився на АМКУ і подав в суд на замовника – філія «Південно-західна залізниця» та на підрядника – «ВИТЕС». Суть позову полягає у визнанні рішення тендерного комітету та договору недійсним! Більш того, вже було проведено два судових засідання, результатом яких є те, що виконання договору заблоковано судом! Завдяки такому рішенню є ймовірність того, що Укрзалізниця не виведе 21 млн. грн. під очевидну схему. З джерел стало відомо, що 50% від суми договору ділки з Укрзалізниці вже встигли вивести на «ВИТЕС».

Наступне засідання суду про зняття блокування виконання договору призначено на 26 грудня 2018 11:00, а розгляд справи по суті – на 1 лютого 2019.

Олег Бойко

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