Зіллє чи Укрзалізниця 21 млн. грн. під Новий рік на копію системи «Електронний квиток»?

Однозначно видно цинічна спроба через філію «Південно-західна залізниця» вивести гроші з Укрзалізниці через компанію «ВИТЕС» під копію власної системи продажу електронних квитків, яка належить Укрзалізниці і встановлена на серверах іншого філії – «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Процедуру корупційної закупівлі пробував заперечувати в Антимонопольному комітеті України розробник діючої системи booking.uz.gov.ua – компанія «УНІТ». АМКУ не став розглядати скаргу по суті і відхилив її.

Згідно інформації з єдиного реєстру судових рішень України, «УНІТ» не зупинився на АМКУ і подав в суд на замовника – філія «Південно-західна залізниця» та на підрядника – «ВИТЕС». Суть позову полягає у визнанні рішення тендерного комітету та договору недійсним! Більш того, вже було проведено два судових засідання, результатом яких є те, що виконання договору заблоковано судом! Завдяки такому рішенню є ймовірність того, що Укрзалізниця не виведе 21 млн. грн. під очевидну схему. З джерел стало відомо, що 50% від суми договору ділки з Укрзалізниці вже встигли вивести на «ВИТЕС».

Наступне засідання суду про зняття блокування виконання договору призначено на 26 грудня 2018 11:00, а розгляд справи по суті – на 1 лютого 2019.

Олег Бойко