У Грузії ще один чоловік помер від “свинячого грипу”

У Грузії зафіксовано другий у поточному сезоні смертельний випадок захворювання вірусом грипу A (H1N1), відомим як “свинячий грип”.

Про це повідомляють у вівторок грузинські ЗМІ.

За їх інформацією, в Кутаїсі померла 30-річна вагітна жінка, яка була доставлена в лікарню у важкому стані.

Напередодні повідомлялося, що в Батумі вірус “свинячого грипу” призвів до смерті 53-річної жінки.

Між тим, глава Моз Грузії Давид Сергієнко в понеділок заявив журналістам, що число випадків захворювання вірусом грипу в країні останнім часом збільшилася, однак поки загрози епідемії немає.

“На сьогоднішній день ми маємо 221 випадок грипу на 100 тисяч осіб. Це означає, що кількість випадків збільшилася, однак епідеміологічна готовність передбачає 450 випадків на 100 тисяч чоловік, і ми, на щастя, поки що до цього не дійшли”, – сказав міністр.

Минулого тижня в Національному центрі по контролю за захворюваннями заявили журналістам, що в поточному сезоні більшість випадків грипу в Грузії відносяться до типу H1N1, тобто до так званого “свинячого грипу”.