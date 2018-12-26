Оприлюднено скандальний фільм про життя Путіна: заборонене відео

Скандальні дані з біографії російського президента Володимира Путіна спливли в мережі

Мова йде про забороненому в Російській Федерації документальному фільмі «Свідки Путіна».

Зазначимо, що автором картини є режисер Віталій Манський.

Так, сенсаційний фільм, що розповідає про прихід Володимира Путіна до влади, був викладений на Youtube.

В основі картини лежать архівні кадри, що збереглися після зйомок передвиборної стрічки про Путіна в 2000 році, які знімав тоді режисер. У центрі документального фільму один день — 25 березня.

Саме в цей день відбулися дострокові вибори президента Росії, оскільки напередодні Нового року Борис Єльцин добровільно відмовився від влади.

Режисер Манський намагається знайти відповіді на питання, які через 18 років постали перед учасниками тієї скандальної передвиборної кампанії в Росії. Головне питання, який задає, автор картини — чому більшість членів передвиборчого штабу Путіна незабаром пішли в опозицію, у що перетворилася при ньому Росія і т. п.