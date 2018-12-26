У Росії заявили про втрату довіри до Білорусі

Перший віце-прем’єр, міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що РФ завжди виконувала всі свої домовленості з Білоруссю, надавала їй приховані субсидії і прямі кредити, але сусід і союзник хоче тільки односторонніх вигод.

«Ми говоримо: не можна бути одностороннім, вигоди односторонні мати. Ви – наш сусід, наш союзник за союзним договором, але останнім часом довіру втрачено», – сказав Силуанов журналістам, повідомляє РБК.

За його словами, через Білорусь в Росію потрапляє санкційна продукція та підакцизні товари.