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У Росії заявили про втрату довіри до Білорусі

26.12.2018

В России заявили об утрате доверия к Беларуси

Перший віце-прем’єр, міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що РФ завжди виконувала всі свої домовленості з Білоруссю, надавала їй приховані субсидії і прямі кредити, але сусід і союзник хоче тільки односторонніх вигод.

«Ми говоримо: не можна бути одностороннім, вигоди односторонні мати. Ви – наш сусід, наш союзник за союзним договором, але останнім часом довіру втрачено», – сказав Силуанов журналістам, повідомляє РБК.

За його словами, через Білорусь в Росію потрапляє санкційна продукція та підакцизні товари.

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