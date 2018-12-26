Путіну запропонували переглянути “актуальність” Конституції РФ

В ході зустрічі депутатів Держдуми РФ з президентом Володимиром Путіним спікер Держдуми В’ячеслав Володін виступив з пропозицією проаналізувати, наскільки положення Конституції РФ “ефективні і не втратили свою сутність”.

Як повідомляє “Медуза”, відео зустрічі Путіна з депутатами транслював телеканал “Росія 24”.

“Закон, і навіть такий основний закон, він не догма”, — заявив спікер Держдуми.

Які саме норми Конституції могли “втратити свою сутність”, з виступу Володіна неясно. За його словами, питання про актуальність Конституції “виникають в суспільстві” напередодні пам’ятних дат — таких, як недавнє 25-річчя прийняття документа.

Реакція президента РФ на пропозицію Володіна в ефірі “Росії 24” не прозвучала.