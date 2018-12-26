Смертельне ДТП у Харкові: Автомобіль Зайцевої рухався зі швидкістю 106 км/год

Автомобіль обвинуваченої у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої в момент аварії рухався зі швидкістю 106 км/ч. Такі дані оприлюднив адвокат другого обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає “Громадське”.

“Адвокат обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця оприлюднив результати нової експертизи. Згідно з висновками, Олена Зайцева рухалася зі швидкістю 106 км/ч. Нову експертизу провели в Дніпрі. Її проводили за матеріалами кримінального провадження три експерта”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що захист Зайцевої під час судового засідання клопотала проти долучення результатів до матеріалів справи.

Також повідомляється, що суд оголосив перерву до 8 січня.

Нагадаємо, резонансне ДТП у Харкові сталася увечері 18 жовтня 2017 року. Олена Зайцева, прийомна дочка відомого бізнесмена Василя Зайцева, перебувала за кермом автомобіля Lexus RX. Встановлено, що вона проїхала на червоне світло, що стало причиною зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg, яким керував Геннадій Дронов. За даними ЗМІ, він є місцевим рітейлером.

За підсумками того, що сталося Зайцеву заарештували на два місяці без права внесення застави. Суд також позбавив її водійських прав і наклав арешт на обидва автомобіля – учасника ДТП.

В ході судового засідання сторона обвинувачення стверджувала, що дівчина під час ДТП перебувала під впливом опіатів. У свою чергу захист заявила, що Зайцева вживала заспокійливе перед експертизою.

Версія захисту Зайцевої: у ДТП винен водій Touareg, який рухався на жовте світло світлофора. Захист Дронова це звинувачення спростовує, заявляючи, що водій Touareg їхав на зелене світло. Раніше Дронов проходив у справі як свідок. Пізніше суд відмовився визнати його потерпілим.

На початку листопада Геннадію Дронову повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 286 КК України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян”). За цією ж статтею звинувачують і Олену Зайцеву.