У рейтингу партій лідирують “Батьківщина” та “Слуга народу”

Згідно з соціологічним опитуванням Seetarget, якби парламентські вибори відбулися прямо зараз, то переможцем стало б “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, голова з Юлією Тимошенко, а друге місце віддали б “Слузі народу” Володимира Зеленського, повідомляють Українські новини.

За “Батьківщину” свої голоси готові віддати 14,2% серед усіх опитаних виборців і 21,8% серед тих, хто визначився. Партія “Слуга народу” може зібрати 8,4% голосів і 12,9% з невизначених. Третіми може стати “Опозиційна платформа – За життя” Вадима Рабиновича. У неї 7,7% голосів при 11,9% серед тих, хто визначився.

“Блок Петра Порошенка “Солідарність” зміг би розраховувати тільки на четверте місце – 6,6% (10,1% не визначилися). Слідом розташувалася “Радикальна партія Олега Ляшка” – 6,0% (9,2%).

Насилу може пройти у Верховну Раду партія “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка – 5,0%. (7,7%).

Не потрапляють у парламент “Самопоміч” – 3,4% (5,2%), Опозиційний блок” – 1,8% (2,8%), “Наші” Євгена Мураєва – 1,7% (2,6%).

Також існує високий показник не громадян, не визначилися з вибором – 18,8%, а також тих, хто не має намір прийти на виборчі дільниці – 15,9%.