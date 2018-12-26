Зустріч з росіянами і Путіним: Зеленський розповів, як закінчив би війну на Донбасі

Український шоумен, актор і лідер «Студії «Квартал 95» Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону, як би він закінчив війну на Донбасі.

«Давай поміркуємо. А які є шляхи? Які взагалі є форми? Мінські угоди не працюють. Правильно? Правильно. Іти війною? Я взагалі проти. Бо я така людина. Я може бути як жорсткий керівник в «Кварталі», але я дуже ліберальний. Я взагалі вважаю, що вся ця тема, всі ці шматки землі, я вважаю, про людське життя. Взагалі все. Тому, я б взяв людське життя і поставив ось наша мета — збережемо людей. Тому будь-який варіант… ми туди підемо армією… я прибираю цей варіант», – сказав шоумен.

«Доведеться говорити. Ну доведеться говорити, хочемо ми чи не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, лише б не вмирав жодна людина. Я вважаю, що це хоча б перший крок. Перший крок — припинити стрілянину і розвивати свою країну», – додав він.

На запитання Дмитра Гордона, з приводу говорити з чортом лисим, ти уявляєш собі переговори у форматі Путін — Зеленський, лідер «Кварталу 95» відповів: «З росіянами? Я не думаю, що він тільки один. Я думаю, що є група. Я думаю, що група наших людей з України повинні зустрічатися з групою людей з Кремля. Бо вони ж поставили в «ДНР» і «ЛНР», який сенс з ними говорити, якщо б ті вирішували — треба було з ними говорити. А так який сенс. Треба говорити з цими».

Також Зеленський розповів, як би він вів переговори з чортом лисим.

«Легко. Треба говорити все дуже просто. Що ви хочете? Ваші умови, що ви до нас прийшли? Написали пункти «шо треба хлопці». Потім я взяв ці пункти, чесно кажучи світ треба на наших умовах. А ось наші пункти. Десь посередині б зійшлися. Дуже просто вирішити. Не вирішуй сам. Не роби з себе самого розумного. Завжди знайдеться самий розумний, завжди знайдеться людина професійніше тебе. Візьми цей список, виступи по телевізору. Люди, ось список, а ось наш список. А ось вони йдуть на це. А далі люди, а вам далі кажу: я вважаю, що треба так, але як і вибори президента, всі рішення на вас. Ось вам референдум, не хочете. Нам би сказали так через депутатів, поки ти проведеш референдум… Так все просто. Та не треба нічого через ваших депутатів. Нам треба вирішити питання, так. Депутати, не хочете референдум, не даєте нам цю можливість. Гуляєте. Онлайн — по телевізору, хлопці, нам треба хоча б знати результат, що думають люди. Люди тобі голосують, однозначно «за», однозначно «проти» не буде, але буде якась історія. Утвердилися і пішли жити», – сказав він.

На питання, чому Петро Олексійович не робить цього, шоумен відповів: «Ну я не знаю, у мене немає відповіді. Я ж тобі сказав, що я пішов на хороший фільм, а потрапив на середній. Я так вважаю. Я думаю, що він дуже розумна людина, яка більшу частину часу витрачає на інші справи. У мене таке є дуже поважне до нього зараз пояснення».