Екс-глава Пентагону виступив з “останнім словом” до військових

“Скажений пес” звернувся з подякою.

Керівник Пентагону Джеймс Мэттис, який подав у відставку, виступив з останнім словом перед американськими військовими і привітав їх з Різдвом.

Про це пише The New York Post.

Мэттис зазначив, що з моменту заснування США, американські військові не завжди святкували Різдво, так як воювали та захищали демократію.

“Я хочу сказати спасибі всім хлопцям та дівчатам, які тримають лінію оборони в 2018 році на суші, в морі або повітрі, і зберігають віру. Бажаю вам щасливого Різдва і нехай береже вас Бог”, – заявив Мэттис.