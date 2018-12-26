США стягнули до кордонів Росії високоточна зброя: в РФ забили тривогу

У Росії забили тривогу через нарощування присутності США стратегічних неядерних систем високоточної зброї біля кордонів РФ.

Про розгортання американського озброєння в прилеглих до Росії морських акваторіях заявив головнокомандувач Військово-морським флотом Росії адмірал Володимир Корольов “Червоній зірці”.

За його словами, в 2019 році Росія має намір відповісти на загрозу з боку США. Корольов додав, що в даний момент військово-морську присутність Росії здійснюють близько 100 кораблів. Інформацію про нарощування сил США біля кордонів Росії розтиражували топові пропагандистські ЗМІ РФ.