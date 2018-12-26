Шість основних загроз 2019 року

2019 рік з моєї точки зору для російської економіки несе надмірно багато ризиків, щоб можна було розраховувати на зростання ВВП за підсумками року. Мені бачиться шість основних загроз, які я розставив за силою негативного впливу на економіку.

1. Боротьба держави за контроль та оподаткування самозайнятих. Пристрасне бажання держави вичавити ще більше грошей з населення будь-якими способами може призвести до непередбачених наслідків для влади, в тому числі скорочення банківських переказів та втрати довіри населення до банків у цілому, з загрозою «набігу вкладників» на банківську систему до «доларизації» (або «евровизации», «йенонизации» в залежності від регіону РФ) або появи грошових сурогатів начебто криптовалют, оборот яких не буде контролюватися державою.

2. Зміна «правил гри» на будівельному ринку при переході від дольової будівництва до «экспроу-рахунками». В 2019-му році наступає момент заборони пайового будівництва. Це загрожує масовим банкрутством малих і середніх будівельних компаній, особливо в регіонах, зростанням безробіття, падінням виробництва будівельних товарів і обсягу введеного житла.

3. Введення нового пакета санкцій з боку США і їх союзників. Не думаю, що в новому пакеті санкцій буде відключення від SWIFT і заборона для Росії і російських компаній розрахунків у доларах, але ось заборона на купівлю нового російського суверенного боргу і валютних облігацій російських банків досить імовірний. Що може призвести до чергової девальвації (хоча хіба девальвація рубля у нас останні пару років закінчувалася?) і зростання вартості запозичень. Хоча в цьому є і плюси для приватних інвесторів — процентна ставка суверенних облігацій Росії і облігацій банків, що потрапили під санкції в інших, відмінних від долара валютах зросте, а держава буде зацікавлена у залученні в свій борг приватних вкладників.

4. Падіння цін на нафту. Ну ця хронічна загроза завжди висить над нашою нефтезависимой економікою. Ціна бареля нафти в доларах вже впала з 80+ до 53 доларів. Це падіння може продовжиться і далі. При Горбачові нафта коштувала близько 8 дол., а при Єльцині в 1998 році вона коштувала близько 13 дол. З тих часів долар, звичайно, девальвувався, але «похід» нафти в район 20 дол. за барель справить незабутнє враження на Росію, яка звикла жити в часи наддорогий нафти. Хоча навіть в цьому випадку ймовірність дефолту РФ за зовнішніми боргами вкрай низька. Але вартість долара для населення в рублях може стати тризначною і рубль може вийти на паритет з японською ієною.

5. Підвищення ПДВ призведе приблизно до додаткового вилучення з економіки 400-500 млрд рублів.

— це вдарить по і без того не надто високої прибутковості бізнесу у Росії;

— підвищить ціни, розігнавши інфляцію до 5-7%, що зробить 1000-рублеву надбавку до пенсії просто компенсацією інфляції,

— знизить купівельну спроможність населення, що чинитиме тиск на бізнес продажі якого впадуть;

— може привести до серії підвищень ставки ЦБ РФ для боротьби зі зростанням інфляції, що збільшить вартість позикових грошей для бізнесу.

6. Відключення від світового Інтернету. Оптимізм російських чиновників, носитимуться з цією ідей, жахає. Вони реально думають, що Інтернет можна скоротити до сайту «Держпослуг» та «однокласників» з «вконтактике». Це буде катастрофою для технологічного і торговельного бізнесу, а люди залишаться без доступу до дешевих товарів від «алі-експрес», які допомагали згладжувати падіння доходів.