ЗМІ дізналися зарплату і премію голови ЦВК Сліпачук

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук отримала в листопаді зарплату в 95 тисяч гривень, повідомляє агентство «Українські новини». Зокрема, 54,6 тисяч гривень склала е премія, ще 13,6 тисяч гривень — посадовий оклад Сліпачук в сумі з надбавкою за інтенсивність праці. Персональна надбавка досягла в листопаді 9,6 тисяч гривень для глави ЦВК, а зарплата за час перебування у відрядженні — 3,7 тис гривень.

Крім того, за даними видання, два заступника Сліпачук отримали зарплати за 90,5 тисяч гривень у минулому місяці. З них 54 тисяч гривень склала премія, ще 13,6 тисяч гривень — оклад разом з надбавкою за інтенсивність праці та 9,5 тисяч гривень склала персональна надбавка кожного держслужбовця.

Також 93,2 тисяч гривень отримала секретар ЦВК Наталія Бернацька. На виплату увійшов оклад у розмірі 13,5 тисяч гривень, премія в 54 тисячі гривень, а ще 10,6 тисяч гривень персональної надбавки і 1,6 тисяч гривень надбавки за вислугу років.

Решта 12 членів Цвк з окладом у 12,5 тисяч гривень заробили від 60 тисяч гривень до 94,4 тисяч гривень у листопаді поточного року.

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