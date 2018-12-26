Рінат та його команда. Хто потрапив під нові санкції Росії і як це вплине на вибори

Росія розширила санкції проти України, введені ще 1 листопада. Тоді під них потрапила чи не вся Верховна Рада, велика частина Кабміну і провладних активістів.

Зараз головною сенсацією стала поява в списку народних депутатів від Опозиційного блоку – точніше, його «ахметовської» частини.

Російське уряд вніс в стоп-лист навіть свого колишнього громадянина Вадима Новинського — породивши когнітивний дисонанс у тих, хто називав власника «Смарт-холдингу» «агентом Путіна».

«Країна» з’ясовувала, чому політики, які говорять про врегулювання відносин з Росією, потрапили під російські санкції. І як це позначиться на перспективах повернення політичного Південно-Сходу у велику українську політику на прийдешніх виборах.

Хто потрапив в оновлений список

Прізвищ в оновленому рішення уряду РФ стало значно більше в порівнянні з листопадом – 567 проти 332 фізосіб. Він розширився за рахунок депутатського корпусу та представників влади в Україні.

А також окремими представниками силових структур, яких чомусь не внесли в колишню версію списку.

Так, наприклад, в новій редакції постанови є начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба, заступник начальника поліції Троян, перший заступник глави МВС Яровий.

Більшість імен не викликають подиву – окрім топових функціонерів «Опозиційного блоку», які раптово опинилися в російській опалі.

Це вже згаданий Вадим Новинський, Борис Колесніков (а також його компанія «Український бекон»), Олександр Вілкул, Юрій Воропаєв, Дмитро Колесніков, Михайло і Дмитро Добкіни, Тетяна Бахтєєва.