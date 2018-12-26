У Таїланді легалізували марихуану

Коноплі дозволили в медичних цілях



Національна законодавча асамблея Таїланду одноголосним рішенням у вівторок, 25 грудня, узаконила застосування конопель в медичних цілях.

Новий закон принесе полегшення людям, які страждають хронічними болями, заявив заступник прем’єр-міністра і міністр юстиції Прачин Чантонг, виступаючи в парламенті напередодні голосування. Уряду належить врегулювати порядок провадження медичної конопель.

Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, де канабіс можна буде використовувати як ліки і для наукових досліджень. Плани щодо всеосяжної легалізації продуктів коноплі не розглядаються. Зберігання і продаж марихуани заборонені.

Закон про легалізацію медичної конопель знаходиться на розгляді і в сусідній з Таїландом Малайзії, уточнює агентство Associated Press.