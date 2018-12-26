Євген Мураєв. Великі амбіції чи банальна політична проституція. ЧАСТИНА 1

Народний депутат України, кандидат у президенти Євген Мураєв, який став мільйонером відразу ж після закінчення вузу, сьогодні позиціонує себе, як проросійський політик. Але мало хто знає, що головне захоплення Євгена Володимировича – політична проституція, якої він успішно займається вже більше 10 років. Нардеп не соромиться брати гроші ні в російських пропагандистів, ні в українських націоналістів.

Народився, вчився, вдало одружився

Офіційна біографія Мураєва Євгенія Володимировича нагадує казку «Кіт у чоботях», коли головний її герой, не застосовуючи ніяких зусиль, відразу отримує і багатство, і титул. Невже майбутньому депутату вистачило кмітливості і шкільних знань, щоб злетіти по кар’єрних сходах до небес? Будемо розбиратися.

Мураєв Євген Володимирович народився 2 грудня 1976 року в Змієві Харківської області. Батько – Володимир Кузьмич Мураєв, генеральний директор АТЗТ «Рапід». Мати – Ольга Олексіївна Мураєва, доцент кафедри хімії в Харківському національному університеті міського господарства ім. А. Н. Бекетова. Ряд ЗМІ приписують нардепу спорідненість з екс-прем’єром України Миколою Азаровим, але сам Мураєв цей факт заперечує.

Євген Володимирович закінчив харківський фізико-математичний ліцей № 27, після чого в 1994 році вступив на економічний факультет Харківського державного університету (ХНУ ім. Каразіна). У 1999 році закінчив вуз з червоним дипломом. Друга вища освіта Мураєв отримав вже будучи нардепом — в 2014-му він з відзнакою закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Варто відзначити, що Євген Мураєв активно піклується про свою репутацію і регулярно платить ЗМІ шалені гроші, щоб ті представляли його в кращому світлі. Інтернет рясніє замовними статтями про важкому трудовому шляху мільйонера. Ось тільки піарники час від часу прораховуються і роблять серйозні недоліки. Так, наприклад, на сайті offshoreview.eu сказано, що, закінчивши вуз в 1999 році, вже через півроку Мураєв очолив одну з приватних компаній. Виходить, що студента на фірмі зустріли з розпростертими обіймами і криками: «Вас-то ми і чекали весь цей час на місце шефа!». До речі, цікаво, куди подівся старий директор? Мова йде про ТОВ «Анклав» (оптова торгівля нафтопродуктами). Пропрацювавши тут рік, майбутній народний депутат пішов керувати новим підприємством. З 2001 по 2007 рік він був директором ТОВ «МКМ-Харків» (торгівля ПММ). У 2009-2010 роках обіймав посаду генерального директора ТОВ «Східна фінансова група».

Варто відзначити, що свій перший мільйон Мураєв заробив в 22 року, як раз на торгівлю ПММ. Втім, з цією сферою економіки пов’язана вся кар’єра Євгена Володимировича до приходу в політику.

Зазначимо, що на початку 2000-х в бізнес з торгівлі ПММ було вже не так просто втиснутися, адже всі ніші були зайняті ще з 90-х. Тим не менш, маючи «дах» президента «Укрсиббанку», народного депутата України у 1994-1998 роках, заступника міністра Кабінету міністрів, глави Нацагентства з управління державними корпоративними правами Таранова Олега Мураєв успішно влився в паливний бізнес. Незабаром Таранов став тестем майбутнього народного депутата.

Кар’єра Євгена Мураєва складалася не без підтримки Вадима Рабиновича, який, до речі, доводиться дядьком Валерії Мураевой (дружина Євгена Мураєва до 2017 р.).

Втім, це все, що відомо про Євгенії Мураеве, як майбутньому політиці. Інша ж частина біографії нашого героя – це вже політичний екшн.

Маленькій людині велика дорога

Євген Мураєв подався в політику в 2006 році. В цей час він був обраний депутатом Харківської обласної ради V скликання від партії «Віче», якою керувала на той момент Інна Богословська. Саме з цього для Мураєва і починається кар’єра політичної повії. Лобіюючи інтереси власного бізнесу у пошуках теплого містечка біля корита, майбутній політик починає бігати по партіях і фракціях, то расцеловывая п’яті точки олігархів, то плюючи їм в обличчя.

В облраді Євген Володимирович очолив постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження і житлово-комунального господарства, чим забезпечив безперешкодне лобіювання власних бізнес-інтересів на Харківщині.

У 2010 році Мураєв знову пройшов в облраду, але вже від Партії регіонів. А вже 15 квітня 2010 року розпорядженням президента України Віктора Януковича Євген Мураєв був призначений головою Зміївської районної державної адміністрації. У цей період наш герой зав’язав тісну дружбу з Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом, з якими він зберігає хороші стосунки і зараз.

21 листопада 2012 року Мураєв був звільнений з посади голови району у зв’язку з обранням до Верховної Ради України по мажоритарному округу № 181 від Партії регіонів. До червня 2014 року він входив у фракцію «Партії регіонів», а потім перейшов у групу «За мир і стабільність», сформовану колишніми регіоналами й комуністами (групу пов’язували з «сім’єю» Януковича в особі Сергія Курченко, Сергія Арбузова і Олександра Клименка).

26 жовтня 2014 року Мураєв був переобраний в парламент від партії «Опозиційний блок» і став членом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Через два роки політик оголосив про свій вихід з фракції «Опозиційного блоку». Після цього разом з Вадимом Рабиновичем створив партію «За життя».

А вже 21 вересня 2018 року нардеп заявив про вихід з неї, звинувативши свого шефа в роботі на Петра Порошенка . При цьому варто відзначити, що Вадим Рабинович в цей час вже схилявся до підтримки не діючого президента, а Юлії Тимошенко, а крім того мав намір об’єднатися з «Оппоблоком». Мураєва ж такий розклад ніяк не влаштовував, більш того, за даними, його дратував Віктор Медведчук, який прийшов у партію, і як політик був більш затребуваний для південно-сходу. Але до цієї історії ми ще повернемося, а поки перемкнемося лише на хронологію подій.

Голосно грюкнувши дверима, Мураєв заявив: «Ми заберемо людей, ідеї, вашу довіру і підтримку. Для нас політика — не бізнес-проект, здатний забезпечити ситу старість і не сфабриковану на швидку руку ток-шоу. Ми створюємо партію, в якій не буде випадкових людей. Я готовий стати попереду і запропонувати Україні проект країни, якого у неї ніколи не було».

Політичний експерт Володимир Макарівський на той момент був певен, що Євген Мураєв показав себе справжнім фігляром, перекинувшись до «бандерівців» за гроші екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

«На вихідних український сегмент інтернету облетіла новина за заявою Євгена Мураєва – «лідера» фейкової недопартии «Наші». Для тих, хто пропустив, коротко розповідаю: Женечка образився на своїх колишніх соратників (яких сам же і кинув) і накатав на них донос в СБУ. В принципі, нічого дивного – чергова зрада дрібного фіґляра – якщо б не одне «але»: Мураєв звинувачує колишніх товаришів у тому, що вони… «рука Кремля», «п’ята колона» і «єдиний прокремлівський проект в Україні», – написав експерт.

За його словами, сам Мураєв раптом став називати свою партію єдиною проукраїнською, хоча раніше висловлював відверто проросійську позицію. Експерт пов’язав різку зміну політичних поглядів Мураєва з впливом екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Зараз ми бачимо, як Євген Мураєв кидається з однієї крайності в іншу – від проросійських позицій до фактично «фашизму». Природно, що цей солодкуватий фігляр робить підлості не просто так. Це справжня продаж своїх переконань, своїх колишніх соратників, своїх принципів. Наскільки мені відомо, «гуляє» Женечка за рахунок намагається хоч якось поправити своє жалюгідне політичне становище Арсенія Яценюка», – підкреслив політолог.

25 вересня 2018 року Євген Мураєв заявив про створення нової партії «НАШІ», яку сам і очолив.

В той же час цікавим є той факт, що розлучення Євгенія Володимировича з Валерією Мураевой супроводжувалося грандіозним скандалом. Ну, а як інакше, якщо нардеп пішов від дружини до молодій актрисі?

Розлучаючись у Дзержинському райсуді Харкова, подружжя Євген і Валерія Мураевы заявили про те, що «втратили довіру і повагу один до одного».

Але примітно, що Валерія Мураєва, будучи вже розлучена, слідом за колишнім чоловіком вийшла з партії дядька і приєдналася до «НАШИм».

Програма партії достатньо визначена і передбачає забезпечення незалежності України, перехід до парламентської республіки, федералізацію. Для припинення війни Мураєв пропонує проведення переговорів за участю України, Росії, США і невизнаних республік Донбасу, припинення блокади і покарання винних у розв’язанні конфлікту.

Вже в грудні 2018-го народний депутат України, оголосив про свою участь у президентських виборах.

«Рішення ще має підтвердити з’їзд, але я розумію, що йти на президентські вибори має. Ми з вами не раз і не два говорили про те, що майбутній політичний рік критичний, в ньому знаходяться точки перелому. Якщо баланс відновити не вийде, якщо у влади ще на п’ять років залишаться ті, хто зараз, ми втратимо свою державу», — написав він на своїй сторінці в Facebook.

До речі, що стосується діяльності Мураєва, як депутата, то її просто немає. Він прогуляв 71% засідань ВРУ з невідомих причин. У цьому році він потрапив до списку найменш продуктивних депутатів ВР. Причому наш герой цей список очолив. Так, за чотири роки він подав 160 проектів законів, жоден з яких не був прийнятий, з 65 поправок Мураєва неприняты 58. Всього один раз Євген Володимирович виступив з трибуни. Все це говорить про те, що в політику Мураєв йшов лише для того, щоб знайти нові важелі для лобіювання власного бізнесу, а також у пошуках додаткових джерел збагачення.

Харківський медіа-магнат

В лютому 2014 року Євген Мураєв придбав у Вадима Рабиновича телеканал News One, який став його головним медіа-рупором, і почав розкручувати його в ролі публічного політика всеукраїнського масштабу. По суті, це був спланованих хід тоді ще однопартійців. Навряд чи, якщо б Рабинович знав, чим закінчиться його політична дружба з чоловіком племінниці, то віддав би за безцінь свій канал Мураеву. До речі, в цей же час ще дружина нардепа Валерія Мураєва придбала харківський інтернет-канал «Робінзон ТВ», на якому згодом продовжилася піар-компанія політика.

Довго мураевский NewsOne не проіснував. Своїми різкими висловлюваннями, часто сепаратистського характеру, народний депутат підвів ЗМІ під монастир. Останньою краплею стала заява Мураєва про те, що Євромайдан – це державний переворот.

Після чого міністр МВС, Генпрокурор і ряд нардепів закликали не тільки закрити канал, але і посадити Євгена Володимировича за ґрати. Не залишилася осторонь і громадськість. В результаті власник був змушений позбутися від каналу.

Так, в кінці серпня 2018-го NewsOne, формальним власником якого, до речі, був не нардеп, а його батько, був переданий в управління строком на три роки колишньому заступнику глави Адміністрації Президента України Януковича Андрію Портнову. Пізніше телеканал перейшов у власність Тарасу Козаку (партнера Віктора Медведчука). Рішення Верховної Ради про закриття каналу було вже після цього.

До речі, ЗМІ Мураєва пов’язують також з сайтом «Антифашист», і з агентством «Росія сьогодні». Як стало відомо SKELET-info, дана інформація має право на існування. При цьому варто відзначити, що обидва проекти не є відображенням політичної ідеології Мураєва, це виключно бізнес-проекти, так як народний депутат звик заробляти на всьому.

Відразу ж після відходу з NewsOne Євген Володимирович почав створювати новий телепроект — «НАШ». У SKELET-info є інформація, що телеканал фінансується структурами, пов’язаними з російським бізнесменом Павлом Фуксом і колишнім нардепом-регіоналом Віленом Шатворяном, який раніше був помічником Віктора Януковича-молодшого.

Російські вуха, що стирчать за новим телеканалом Мураєва, вже тривалий час не дають спокою націоналістам. Ті навіть намагалися обнести колючим дротом його офіс і заблокувати роботу мураевского медіа, але їм завадили прибулі на місце правоохоронці.

До речі, вкрай дивує оперативність поліції, пам’ятається, коли націоналісти блокували роботу інших ЗМІ, журналіст мало не добу сиділи в облозі. А тут буквально годину і протестуючих, як вітром здуло. Без допомоги можновладців тут не обійшлося. У багатьох, мабуть, вже виникло питання, під чиїм же крилом сьогодні гріється Євген Мураєв? Ми обов’язково відповімо, але трохи пізніше.

Валерія Романова, для

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

Євген Мураєв. Великі амбіції чи банальна політична проституція. ЧАСТИНА 1 оновлено: Грудень 26, 2018 автором: creator