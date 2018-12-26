«Такий цікавий чоловік, і досі не за гратами!» — ця приказка в повній мірі відноситься до дніпропетровському бізнесменові Вадиму Єрмолаєву. Прославився не розміром свого стану, а тими методами, якими він його збудував. «Економія» на податках і заниження митних зборів, виробництво «бодяжного» вин і коньяків з сивушними маслами, крадіжка грошей вкладників свого банку, участь в колосальних схеми по відмиванню грошей і розкрадання валютних резервів України, економічне співробітництво з окупантами, порушення міжнародних санкцій – і це далеко не повний список…

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Дорога Косюка на роботу через Феофанію побудована без документів

26.12.2018

Дорога, по якій власник агрокорпорації «Миронівський хлібопродукт» (МХП) Юрій Косюк скорочує шлях на роботу через заповідний парк «Феофанія», збудована без жодного дозвільного документа. Про це йдеться у зверненні до мера столиці Віталія Кличка від народного депутата Віктора Вовка («Радикальна партія»), повідомляє «КиевVласть».

Як зазначає Вовк, для проїзду в маєток Косюка на території пам’ятки археології національного значення «Хотовское городище», з Києва була прокладена капітальна транзитна автомобільна дорога на дві смуги.

«Пролягає вона через парк-пам’ятник садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія». Крім цього, МХП побудував капітальну дорогу на прилеглій до «Феофанії» території — від парку до будівлі МХП на вул. Заболотного, 158», – повідомив депутат.

На комбінаті запевняють, що всі документи на дорогу оформлені. Однак є лист від КМДА, в якому зазначено, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 19 липня 2017 року накладено арешт на земельну ділянку площею 16,035 га (кадастровий номер 8000000000:79:107:0002), на якому власне МХП побудував дорогу. «Арешт землі означає, що на ній заборонено будь-які будівельні роботи, а також заборонено здійснювати стосовно неї будь-які реєстраційні дії. У КМДА також повідомили, що клопотання про надання дозволу на розробку проекту для будівництва дороги в Департамент земельних ресурсів не надходило. Крім цього, на кінець листопада 2018 року Департамент транспортної інфраструктури не уявляв погоджень на будівництво транзитної дороги через парк-пам’ятник «Феофанія», – йдеться в документі.

В результаті, констатує народний депутат, «Миронівський хлібопродукт» незаконно побудував дорогу — за такі дії передбачена кримінальна відповідальність згідно ст. 197 Кримінального кодексу.

За словами Вовка, він уже звернувся з цього приводу до генпрокурору Юрію Луценку. У відповідь отримав листа, де зазначено, що факти порушення законодавства по парку-пам’ятника навіть не були занесені до ЄРДР.

«Після цього нардеп звернувся до генпрокурора повторно, але в ГПУ перенаправили звернення до КМДА. Столична ж адміністрації через місяць відповіла листом, в якому наводяться посилання на нормативно-правові акти, які жодним чином не стосуються питань незаконного будівництва вищевказаних доріг», – пише ЗМІ.

У зв’язку з цим Вовк запропонував Кличко звернутися в правоохоронні органи для внесення до ЄРДР відомостей про незаконне будівництво МХП і косюк розвиває двох доріг без надання КМДА дозволу на розробку проекту відведення для будівництва дороги та без надання Департаментом транспортної інфраструктури відповідних погоджень.

Крім того, парламентарій просить закрити ці дороги та провести службове розслідування щодо посадових осіб КМДА, які допустили таке незаконне будівництво.

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що голландська преса обурилася якістю курячого м’яса від українського виробника «Миронівський хлібопродукт».

Нещодавно «Миронівський хлібопродукт», який реалізує курятину під торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський» і Qualiko, вийшов на ринок ще під однією торговою маркою — «Вінницькі курчата».