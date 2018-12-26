Зіллє чи Укрзалізниця 21 млн. грн. під Новий рік на копію системи «Електронний квиток»?

Скандальна закупівля Укрзалізницею окремої системи для продажу електронних квитків на один єдиний маршрут Київ — аеропорт Бориспіль, яка фактично є копією діючої системи «Електронний квиток» набирає обертів, пише Антикор.

Виходячи з інформації в Прозорро, ініціатива громадськості та інформація в засобах масової інформації не пройшли даром — Державна аудиторська служба (колишнє КРУ) 18 грудня початку проведення моніторингу закупівлі в одного учасника з переговорної процедури, без проведення відкритих торгів, системи на загальну суму 21 млн. грн.

Аналіз даної закупівлі доступний у відкритих джерелах, наприклад, як публікував раніше Антикор у статті «Корупція в «Укрзалізниці»: як у процесі закупівлі чиновники УЗ вийшли на самих себе».

Однозначно видно цинічна спроба через філію «Південно-західна залізниця» вивести гроші з Укрзалізниці через компанію «ВИТЕС» під копію власної системи продажу електронних квитків, яка належить Укрзалізниці і встановлена на серверах іншого філії — «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Процедуру корупційної закупівлі пробував заперечувати в Антимонопольному комітеті України розробник діючої системи booking.uz.gov.ua – компанія «УНІТ». АМКУ не став розглядати скаргу по суті і відхилив її.

Згідно інформації з єдиного реєстру судових рішень України, «УНІТ» не зупинився на АМКУ і подав в суд на замовника – філія «Південно-західна залізниця» та на підрядника — «ВИТЕС». Суть позову полягає у визнанні рішення тендерного комітету та договору недійсним! Більш того, вже було проведено два судових засідання, результатом яких є те, що виконання договору заблоковано судом! Завдяки такому рішенню є ймовірність того, що Укрзалізниця не виведе 21 млн. грн. під очевидну схему. З джерел стало відомо, що 50% від суми договору ділки з Укрзалізниці вже встигли вивести на «ВИТЕС».

Наступне засідання суду про зняття блокування виконання договору призначено на 26 грудня 2018 11:00, а розгляд справи по суті – на 1 лютого 2019.

Олег Бойко

Зіллє чи Укрзалізниця 21 млн. грн. під Новий рік на копію системи «Електронний квиток»? оновлено: Грудень 26, 2018 автором: Redactor