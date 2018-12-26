У Труби накупили Renault Duster на 15 мільйонів

Державне бюро розслідувань під керівництвом Романа Труби за результатами тендеру замовило 24 автомобіля Renault Duster загальною вартістю 15,31 млн гривень. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Серед трьох претендентів, які прагнули продати автомобілі Renault Duster Державного бюро розслідувань – офіційні дилери марки «Ніко прайм мегаполіс», «Автомобільний центр Голосіївський» та «Кий Авто Холдинг», який і победли в тендері.

По двох операціях фірма поставить 12 повнопривідних автомобілів Renault Duster, в комплектації ZEN по 663 тисяч грн, А ще за двома договорами будуть поставлені 12 подібних автомобілів Renault Duster, але більш дешевої комплектації LIFE, по 640 тисяч грн.

Всі 24 автомобіля будуть мати однакову спеціалізоване обладнання: тонування стекол салону плівкою, сигнальне гучномовний пристрій, проблисковий маячок синього кольору на магніті, металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документів і т. п.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ДБР закупило три мікроавтобуси Ford Tourneo Custom F310 L2H1 170 Titanium за 1,35 млн гривень на загальну суму 4,06 млн гривень. До цього компанія «Уліс Сістемс» виграла тендер Державного бюро розслідувань на поставку 120 ноутбуків Lenovo на суму 2,934 млн грн.