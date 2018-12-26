У Баварії зіткнулися кінні вози: 20 постраждалих

Серед постраждалих діти.



У німецькій Баварії сталася аварія за участю двох запряжених кіньми екскурсійних екіпажів. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Інцидент стався в районі Остальгой у другій половині дня на Різдво.

За попередніми даними, одна з возів зупинилася перед залізничними шляхами, проте інший екіпаж продовжив рух і врізався в екіпаж, який зупинився.

18 осіб, в тому числі діти отримали незначні пошкодження. У двох осіб, в тому числі візника одного з екіпажів, серйозні травми.

У рятувальній операції брали участь три вертольоти, в тому числі один – із сусідньої Австрії.

Поліція проводить розслідування інциденту за підозрою у злочинній недбалості.