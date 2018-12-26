Північна і Південна Кореї з’єднали залізниці

На захід прибув спеціальний поїзд.



КНДР і Південна Корея провели в середу, 26 грудня, символічну церемонію з’єднання своїх залізниць.

Вона почалася близько 10.00 ранку за місцевим часом (3:00 за київським часом) на північнокорейської станції Пханмун в прикордонному місті Кесон.

Для участі у заході на залізничну станцію КНДР прибув спеціальний поїзд зі 100 південнокорейськими учасниками. Серед них були міністр транспорту Кім Хен Мі, міністр об’єднання Чо Мен Гюн, парламентські лідери та інші посадові особи.

Делегацію КНДР представляли заступник міністра залізниць КНДР Кім Юн Хек, а також голова комітету з мирного об’єднання Кореї Ри Сон Гвон.

Крім того, як зазначає агентство, у заході взяли участь представники ООН,Росії, Китаю і Монголії.

Відзначається, що церемонія закладки фундаменту розцінюється як символічний запуск автодорожнього та залізничного проекту, а не фактичний початок робіт.

За даними південнокорейського міністерства у справах об’єднання двох Корей, будуть проведені додаткові перевірки, розроблені плани і проекти.

“Фактичне будівництво буде вестися у відповідності з ситуацією, пов’язаною з денуклеаризацией Півночі і глобальними санкціями проти Північної Кореї”, − йдеться в повідомленні .

Нагадаємо, раніше лідери двох Корей КНДР − Мун Чже Ін і Кім Чен Ин − домовилися до кінця 2018 року розпочати роботи по з’єднанню залізних і автомобільних доріг на заході і сході.