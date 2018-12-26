У краснодарській станиці переходами по зебрі вже більше тижня протестують «жовті жилети»

Більше тижня триває акція протесту жителів станиці Старокорсунской в Карасунском міському окрузі Краснодара. Як розповів кореспонденту «Росбалта» місцевий житель Олексій Нікітін, люди, одягнувши жовті жилети, годинами ходять вперед-назад по пішохідному переходу, призупиняючи автомобільний рух.

У неділю в станичном будинку культури відбулася чергова зустріч жителів з представниками міської адміністрації з питання врегулювання ціни за проїзд у маршрутці. Однак до угоди сторони не прийшли. Більш того, на зборах відбулася провокація з нападом на учасника зустрічі.

«Я сидів у першому ряду, а у другому ряду сидів незнайомий мені чоловік. Він почав говорити гидоти: „Заткнись, а то ми з тобою зустрінемося в іншому місці…“ Я здивувався і вирішив сфотографувати цієї людини. Тільки я повернувся з планшетом, як він вдарив в планшет, мене в обличчя і став намагатися перелізти з другого ряду на перший. Підскочили поліцейські, але не його, а мене схопили і почали виштовхувати з зали. Я зрозумів, що мене хочуть забрати з зборів. Як я зрозумів, в цьому і була їхня мета», — повідомив Олексій Нікітін.

У підсумку Нікітін сів назад на своє місце і станичники не дали поліцейським вивести його із зали. Ініціатор конфлікту безперешкодно пішов. «Поліцейські повідомили, що відпустили його, хоча я вимагав, щоб встановили його особу», — уточнив активіст.

Інші станичники впізнали учасника конфлікту як віце-президента союзу транспортників Кубані Івана Петрова.

У понеділок за фактом інциденту Олексій Нікітін написав заяву в поліцію.

Акція протесту почалася після того, як різко злетіли ціни за проїзд в маршрутці, на якій можна доїхати з Старокорсунской до Краснодара. Вартість проїзду з 11 грудня зросла з 35 до 58 крб. Протестувальники приходять до автотраси і починають переходити дорогу по пішохідному переходу вперед-назад. На місце прибувають співробітники ГИБДД, які призупиняють переходи, але після дозвільного сигналу протестувальники пішоходи знову повторюють рух по «зебрі».