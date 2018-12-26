Перелом у свідомості вже відбувся

Громадяни Росії змінили свої погляди на те, яким повинен бути лідер країни і його політика, стверджує група експертів під керівництвом Михайла Дмитрієва.

У свідомості росіян намітився помітний перелом. Саме так у загальних рисах можна охарактеризувати результати глибинного соціологічного дослідження, проведеного групою відомого соціолога і економіста Михайла Дмитрієва та його колегами — психологами Анастасією Микільської та Оленою Черепанової, а також економістом Сергієм Белановским в жовтні 2018 року. Презентація доповіді за підсумками цього дослідження відбулася в московському прес-центрі «Росбалта» в понеділок.

Перелом у свідомості, про який йде мова, проявляється в тому, що у росіян почали виникати зовсім нові запити, які раніше в аналогічних дослідженнях практично не проглядалися. Певною мірою можна сказати, що людям набрид сильний лідер, і одночасно посилився запит на повагу до них, на чесність у внутрішній політиці і, як не дивно, на миролюбність у зовнішній.

Це вже друге дослідження Дмитрієва та його колег (перше було в травні). «І обидва вони нас здивували», — сказав він. Ще навесні цього року експерти виявили у росіян тенденцію на «розчарування сильного лідера, який міг би прийти та навести порядок, будучи наділений майже необмеженими повноваженнями».

До цього, як зазначив соціолог, така надія була, але «в травні тільки 5% опитаних заявили, що чекають якихось поліпшень від держави і приблизно стільки ж сказали, що як і раніше сподіваються на сильного лідера». Решта стали шукати інші рішення своїх проблем. Зокрема, почали проявляти інтерес до альтернативного типу лідерства. Респонденти говорили, що «лідер, за якими вони готові піти, повинен виявляти повагу до людей (запит на повагу), чесність, здатність визнавати свої помилки, діяти в інтересах народу, повинен не з чуток знати, як живуть люди, бути демократичною і миролюбною». За словами Дмитрієва, «це новий набір цінностей, який проявився як пріоритет тільки в жовтні поточного року».

Експерт нагадав, що згідно з опитуванням «Левада-центру» ще в серпні громадяни називали важливими такі якості національного лідера, як «твердість, цілеспрямованість, твердість, чарівність». Сьогодні, вважає він, ці якості керівника держави «здаються людям менш пріоритетними». Проте Анастасія Микільська уточнила, що у росіян немає можливості побачити нових лідерів.

Ще один учасник обговорення доповіді, керівник «Левада-Центру» Лев Гудков зазначив, що, згідно з соцопитуваннями, Путін у свідомості росіян продовжує залишатися «безальтернативним лідером, хоча рівень його підтримки впав приблизно на чверть». У той же час, «та конструкція, яка має місце у свідомості росіян і яка полягає в тому, що наша країна потребує сильної руки, зберігається майже 80% населення». З них 58% опитаних вважають, що сильний лідер потрібен нашій країні завжди, а в таких особливих ситуаціях, як зараз, потреба в такому лідері відчувають ще 21% населення.

«Таким чином, 79% російських респондентів вважають, що сильний лідер потрібен, тому що тільки він в змозі контролювати бюрократію і захистити країну від ворогів, в оточенні яких, на думку 81% населення, вона перебуває», — констатує Гудков.

Існуюче ж при цьому роздратування «переноситься на інші рівні і гілки влади», зазначив глава «Левада-Центру».

Важливо також і те, що у наших співгромадян «немає уявлення, як можна це змінити, і немає готовність брати участь у цьому», — сказав Гудков. Це в цілому перетинається з твердженнями Дмитрієва про те, що, незважаючи на появу в народі нових запитів до політиків і політики, проведене його групою дослідження показало, що «немає ніяких установок на агресію по відношенню до влади і немає бажання рішучих дій проти властей». У той же час, вважає він, «те, що реально створює проблему, це падіння довіри населення до влади, і падіння довіри влади до населення».

Скорочення довіри до влади останнім часом багато в чому пов’язано з проведеної влітку пенсійною реформою, яку соціолог порівняв з «блискавкою, яка потрапила в пересохлий ліс». Він нагадав, що ще в травневому дослідженні, проведеному його групою, «ми виявили наростання у респондентів критичного сприйняття навколишньої дійсності, а також посилення запиту на справедливість, що виражається в прагненні до перерозподілу матеріальних благ». Причому не тільки від багатих до бідних, але і до середнім верствам.

Найбільшою несподіванкою в осінньому дослідженні групи Дмитрієва, за його словами, став запит на миролюбну зовнішню політику. Ще в травні, зазначив він, респонденти однозначно висловлювалися на підтримку зовнішньополітичного курсу країни і «лише в небагатих населених пунктах люди починали говорити, що нам дорого обходиться ця зовнішня політика (держави) і краще б спрямувати ці ресурси на нас самих». Але в цілому це не змінювало загального тренду.

Проте в жовтні, зазначає Дмитрієв, «різко збільшилася кількість людей, яких виявилося більшість у всіх проводилися фокус-групах від Москви до Красноярська, в різних соціальних і вікових групах — студентів, для пенсіонерів, для працюючих громадян середнього віку, які говорили, що зовнішня політика держави стає занадто дорогою і краще б ці ресурси спрямувати на територію країни». Інший висловлювався критичний погляд на цю тему полягав у тому, що зовнішня політика РФ викликає санкції, що також погано позначається на рівні життя громадян.

На думку політолога Миколи Петрова, також прийняв участь в обговоренні доповіді, сьогодні не змінюються цінності громадян Росії, а їхні настрої. Він запропонував розділяти цінності, декларовані та реальні. Наприклад, «ми всі за мир, але на сході України йде війна, в якій беруть участь, зокрема, і спонсоровані нашою країною формування», -зазначив він. «Були у нас випадки серйозних осмислених акцій, які б ставили під главу кута не абстрактні слова „ми за мир“, а саме це?», — задався риторичним питанням політолог.

У той же час, під час обговорення згадали, що масові акції проти війни на Україні в 2014-2015 роках в Росії все-таки відбувалися, щоправда, здебільшого у Москві. Прозвучала думка, що публічний протест проти зовнішньої політики держави, особливо такої зовнішньої політики, яка характерна для нинішньої РФ, сприймається всередині країни не просто як протест щодо якогось конкретного політика, а як протест щодо самої держави як такого. Нашим, ще достатньою мірою этатистски налаштованим товариством це значною мірою сприймається, як святотатство.

Тим не менш, сьогодні поки ніхто не може з упевненістю сказати, як відреагує російське суспільство, наприклад, на повномасштабну війну між Росією і Україною. У всякому разі, дані соціологічних опитувань на цю тему досить красномовні. Лев Гудков у зв’язку з цим нагадав, що якщо в 2014 році близько 75% росіян були за пряму інтервенцію Росії проти України, то вже в січні 2017 року їх кількість скоротилася до 20%.