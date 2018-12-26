У Британії придумали, як боротися з сонливістю авиапилотов

Пілоти ризикують заснути в польоті.



Британська асоціація пілотів авіакомпаній (BALPA) попередила політиків, що найбільшу загрозу безпеці пасажирів літаків несе сонливість пілотів, повідомляє The Telegraph.

Профспілка, яка представляє більше 10 000 британських пілотів заявив, що хоче, щоб авіакомпанії використовували комп’ютерні програми для оцінки рівня втоми пілотів на основі переліку польотів, який створюється за кілька тижнів до виконання ними своїх обов’язків.

У відповідності з правилами, встановленими Європейським агентством з авіаційним стандартам, пілоти, які заявляють, що вони дуже втомилися, не повинні летіти.

Тим не менш, стверджується, що вони все одно відправляються в рейс, так як побоюються штрафів або навіть звільнення.

При цьому авіакомпанії, у тому числі British Airways, easyJet і Virgin Atlantic, заявили, що вони відповідають усім вимогам безпеки і стандартів EASA (Європейського агентства авіаційної безпеки).